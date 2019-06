Ny Audi A6 Allroad: Forfinet i 20 år

Motorudvalg i Audi A6 Allroad

Den nye A6 Allroad fås med tre forskellige ydelses-trin af den 3-liters V6 TDI-motor. De tre TDI-motorer overfører kræfterne via en 8-trins tiptronic og har alle et højt drejningsmoment for at opnå en stor trækkraft. Motorvarianterne er på mange områder blevet nykonstrueret i forhold til forgængermodellen.

I A6 allroad quattro 45 TDI yder den 231 hk samt 500 Nm drejningsmoment (mellem 1.750 og 3.250 omdr./min.), hvilket er nok til at klare sprinten fra 0 til 100 km/t på 6,7 sek. og en tophastighed på 250km/t.

I A6 allroad quattro 50 TDI yder motoren 286 hk og leverer et drejningsmoment på 620 Nm (mellem 2.250 og 3.000 omdr./min.), hvilket giver 0-100 km/t på 5,9 sek. og en tophastighed (elektronisk begrænset) på 250 km/t.

Topmotoren i A6 allroad quattro 55 TDI har en ydelse på 349 hk og et drejningsmoment på 700 Nm (mellem 2.500 og 3.100 omdr./min.). Den giver A6 allroad quattro 55 TDI en acceleration fra 0 til 100 km/t på 5,2 sek.

Specialmodel eksklusivt til lanceringen

Ved lanceringen af den nye A6 Allroad tilbyder Audi specialmodellen ”20 years allroad”. Den har en individuel sammensætning af både eksteriør og interiør. Man kan vælge mellem tre forskellige lakfarver: farven gavialgrøn samt gletsjerhvid og sohobrun. Den sorte optikpakke er udvidet med særlige Audi ringe og sidespejlhuse. Eksklusive 19”-fælge fuldender det markante look. Sorte sportssæder med indtræk i læder/Alcantara, dekorindlæg i aluminium og belyste panellister giver et helt unikt præg i kabinen.

Hvornår kommer Audi A6 Allroad til Danmark

A6 allroad quattro introduceres i Danmark i løbet af sommeren. Der er endnu ikke danske priser, ligesom udbuddet af motorer og udstyr heller ikke er fastlagt.