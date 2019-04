Længe leve diesemotoren! Audi introducerer S6 og S7 med kraftfuld dieselmotor

Audi S6 og S7 lanceres nu med den momentstærke V6 dieselmotor, og derved at Audi lige skabt to eminente Autobahn-missiler, der er perfekt til langture. Med 349 hk og et maksimalt drejningsmoment på 700 Nm, vil de to nye S-varianter fra Audi altid have kræfter nok. Kræfterne overføres af den 8-trins automatiske gearkasse tiptronic og altid i kombination med det permanente firehjulstræk quattro.

Audi S6 og S7 med boost-funktion

Med de to nye dieseldrevne S6 og S7 har Audi videreudviklet på det imponerende drivlinjekoncept fra SQ7 TDI: For første gang kombinerer Audi ingeniørerne en elektrisk drevet kompressor med et 48-volts primært ledningsnet. Den elektrisk drevne kompressor sikrer, at du altid kommer hurtigt ud at starthullerne.

Ud over en meget kraftfuld acceleration i sig selv giver den elektriske tryklader også mulighed for gentagne gange at benytte boost-funktionen ved acceleration. Dermed eliminerer den elektrisk drevne kompressor enhver form for turbotøven og giver mulighed for lynhurtig respons og kraftfuld acceleration i alle kørselssituationer.

Reaktionstiden for den elektrisk drevne kompressor udgør mindre end 250 millisekunder, og dens maksimale effekt ligger på 9,5 hk mens dens maksimale omdrejningstal er på 70.000 omdr./min. Boost-funktionen til den elektriske turbolader går op til et motoromdrejningstal på 1.650 omdrejninger.

Den elektrisk drevne kompressor understøtter altid TDI-motorens turbolader, når udstødningen leverer for lidt energi til en spontan opbygning af drejningsmomentet – ved igangsætning og ved acceleration med lav belastning ved lavt omdrejningstal.