Købes online: Audi laver midlertidigt ekstraudstyr

Ekstraudstyr på download?

Audi har udviklet deres myAudi-app, så din bil kan forbinde til internettet og gøre, hvad biler ellers gør på internettet - at opdatere. Men fra uge 48 har appen kunnet et andet trick, der skal være med til at definere, hvordan man handler Audi i fremtiden.

Du kan nemlig tilkøbe ekstraudstyr til infotainment-systemet via appen, også lang tid efter bilen har forladt fabrikken.

Du kan sågar også købe ekstraudstyr på deltid, så du kan afprøve funktioner, eller betale alene for den tid, hvor du ejer bilen. Det betyder, at anden eller tredje ejer af en Audi bygget nu, også kan tilkøbe ekstraudstyr til deres Audi.