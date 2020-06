Hold faaaaast! Se denne tunede Audi RS7 fortsætte hele vejen til 363,7 km/t på Autobahn

Tunerne fra HGP har godt fat i Audi's seneste V8-aftapninger. Faktisk så godt at de uden problemer kan udstyre den seneste RS6 med 786 hk og søsterbilen, RS7, med endnu flereskriver boosted.dk.

Hvor mange? Jo, sådan cirka 1.000 hestekræfter. Og hvordan det ser ud, når man slipper sådan noget løs på et strækning af Autobahn uden hastighedsbegrænsning, kan du se længere nede i denne artikel.

Læg især mærke til, hvordan der stadig er træk i den 4,0-liters biturbo-V8’er, efter speedometeret har krydset 300 km/t.

Det selv om bilen vejer et pænt stykke over to ton. Og se så lige hvordan den trækker fra 100-200 km/t på bare 5,5 sekunder, før den fortsætter helt til toppen på 363,7 km/t.