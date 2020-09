Vi nørder Audi RS6 med Niels Becker fra YouTube-fænomenet High on Cars!

Vi kører mod Niels Becker fra High on Cars

Nu er seneste generation så ankommet på dansk jord, og har fået skruet et sæt danske skilte på. Det ville være nærliggende at blæse gennem det danske land, skyde et par billeder og skrible en fin historie sammen. Her kunne jeg sagtens skrive stolpe op og ned om, at bilen slet ikke føles så tung i sving, som tallene på spec-arket giver udtryk for. Jeg kunne også rose den for sin alsidighed, for det er virkelig en nem superbil at køre langsomt i. Eller jeg kunne forklare for 120. gang, hvor rart det er at have superkræfter under hjelmen og stadig plads til barnevognen bagi.

Alt ville være i den skønneste orden, og både du som læser og jeg som skribent ville være glad. Men denne gang, vil jeg dele køreoplevelsen med en anden person, og en godt to meter høj fyr ved navn Niels Becker dukker op i mine tanker.