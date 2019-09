Her er den nye Audi RS 7 Sportback

Fra 0 til 100 km/t på 3,6 sek.

Generationsskiftet har gjort RS 7 Sportback endnu hurtigere. 0-100 km/t sprinten er accelereret, fra 3,9 sek. til 3,6 sek., men topfarten stadig hedder 250, 280 eller 305 km/t, afhængig af udstyrspakken du tilkøber til bilen.De friskere præstationer kan tilskrives det nye kraftværk under motorhjelmen, som er identisk med det i den nye Audi RS 6 Avant, som benytter en 4,0 TFI V8-motor med biturbo. Den yder 600 hk/800 Nm, hvilket er et løft fra forgængerens 560 hk/700 Nm. Dertil "mild hybrid" teknologi og cylinderfrakobling, som skulle gøre den nye motor i stand til at spare op til 0,8 liter benzin per 100 km.Kræfterne leveres til en 8-trins automatgearkasse og videre til hjulene gennem et permanent quattro firehjulstræk.