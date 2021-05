Guide: Få styr på Audi's mærkelige betegnelser

Gæt en motor...

Audi bygger biler, der kører på benzin, diesel, gas, el og diverse kombinationer (hybridbiler). Da Audi i 2017 introducerede en ny A8, begyndte de også at bruge en række nye betegnelser for motorstørrelser. Indtil da navngav man Audi'er efter motorens slagvolumen, men det vil være mindre interessant for fremtidens forbrugere - de vil være mere interesserede i en bils ydeevne end i motorblokkens størrelse.

Modelnavne som A1 og Q7 forblev uændrede, men de hidtidige navne for varianter som 1,0 og 4,2 blev erstattet af en rebus.

Der indførtes tocifrede talkombinationer. De nye betegnelser afspejler den specifikke ydelse for drivlinjen og gælder både for biler med forbrændingsmotor, hybrider og elbiler.

Det nye navn angiver drivlinjens ydelse i bilen i kilowatt (kW). Dermed kunne en Audi A5 med 185 kW (252 hk) komme til at hedde Audi A5 185 TFSI, men så nemt skal det ikke være.

Løs en rebus

Audi har nemlig valgt en endnu mere kompliceret måde at navngive biler på.

* Talkombinationen ”30” bil fremover stå bag på modeller, der har en ydelse på mellem 81 og 109 kW (110 og 148 hk).

* ”45” står for ydelsesområdet fra 162 til 195 kW (220 til 265 hk).