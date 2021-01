Første test: Faceliftet Audi Q5 spiller op med eksotiske baglygter

Er det en elbil?

Nej! Testbilen er udstyret med en stærk, støjsvag og smidig 2,0 TDI dieselmotor, der har fået en stor opgradering. Maskinen har tabt sig over 20 kg ved brug af mere aluminium i konstruktionen og er nu udstyret med et 12V mildhybridsystem, der arbejder sammen med en kombineret starter/generator og et lille batteri om at tæmme tørsten.

Det sparer cirka 0,3 liter diesel per 100 km og snitforbruget er opgivet til 18,6 km/l.

Med sine 204 hk rammer testbilen 100 km/t på 7,6 sekunder og er god for 222 km/t på toppen – og så må den må slæbe en stor anhænger på op til 2,4 ton efter sig.