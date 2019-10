Første test: Endelig kan du få en Audi Q5, som kan sættes i stikkontakten

Hvad er nyt i Audi Q5 plug in hybrid?

Er dit daglige kørselsbehov omkring 50 km, og har du adgang til strøm på din bopæl eller på jobbet, er der godt nyt til dig. Den komfortable allrounder Audi Q5 er stemplet ind i nutiden med ny teknologi, der både redder verden med mindre forbrug, og samtidig gør Q5 endnu mere komfortabel med helt lydløs kørsel.

Den 2-liters benzinmotor med fire cylindre er koblet sammen med et batteri på 14,1 kWh og en elmotor, der sammen med benzinmotoren giver en systemydelse på i alt 367 hk og 500 Nm. Q5 som plug-in hybrid kører til 100 km/t på 5,3 sekunder – det er kun 0,2 sekunder langsommere end nuværende flagskib SQ5. Samtidig kører den over 40 km udelukkende på strøm. På vores testrute, der både indeholder kørsel på landevej, motorvej og i byen nærmer vi os 50 km kørsel på strøm.

Selv ikke hvis vi virkelig koncentrerer os, er vi overbeviste om, hvornår der sker et skift mellem benzinmotoren og elmotoren. Benzinmotoren er meget støjsvag og overgangen mellem de to er ikke til at mærke ved almindelig kørsel. Kun når vi virkelig trykker til den snerrer benzinmotoren – dog uden at virke overbebyrdet.