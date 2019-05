Første test: Audi's S-varianter fås nu kun med diesel, men kan diesel være sportsligt?

Først lidt historie

S-betegnelsen ser første gang dagens lys i 1990 på Audi S2. Den er bygget på Audi 80 men motoren i S2 er den fænomenale 2,2-liters benzinmotor med turbo og 5 cylindre på række.

Senere udvikler S-betegnelsen sig til at være den sportslige variant af en given model. For eksempel Audi S4 og S6, der er de sportslige udgaver af A4 og A6. Gennem årene bliver motorerne bare større og varierer alt efter hvilken S-model, der er tale om.

Tag for eksempel Audi S6 der i 1999 har 4,2-liters V8 benzinmotor, herefter 5,2-liters V10 benzinmotor i 2006 og tilbage til V8 benzinmotor på fire liter i 2012. I dag er snakken dog en helt anden.