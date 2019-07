Første test af ny Audi A4, der har op til 700 Nm!

Hvornår lanceres Audi A4?

Den opdaterede A4 lander hos de danske forhandlere til efteråret.

Vi ved, at priserne starter under 400.000 kr. men mere præcist bliver det ikke lige nu, da de ikke er forhandlet endeligt på plads. Vi gætter på 390.000 kr. for A4 35 TFSI Sedan med 150 hk og 6-trins manuel gearkasse. Standardudstyret indeholder blandt andet navigation, adaptiv fartpilot og parkeringssensorer for og bag.