Drømmer du om en elektrisk Audi e-tron? Læs vores test af den lige hér!

Artiklen herunder er fra december 2018, hvor vi første gang kørte Audi e-tron.

Hvor kører vi Audi e-tron?

Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater, 4.845 km sydøst for København eller 8,5 timers flyvning. Temperaturen i december er 25-29 grader om dagen, og solen bager fra en skyfri himmel.

Årsagen til at vi er her, er ifølge Audi, at det er en international præsentation for 400 journalister fra hele verden, og at Emiraterne ligger lige så centralt for amerikanske og kinesiske medier som for eksempel Sydeuropa. Desuden er man sikker på godt foto-vejr.