Første billeder: Her er den nye Audi RS 6 Avant

V8'eren er en vild og mild hybrid

Kræfterne leveres stadig af en 4,0 liters TFSI V8’er, men effekten er vokset fra 560 til 600 hk. Samtidig har Audi gjort sig umage for at tæmme V8’erens tørst på højoktan.Tilføjelsen af et 48 volts system har gjort maskineriet til “mild hybrid”, hvor en kombineret starter/generator kan høste strøm til et lille batteri når du bremser eller letter på speederen.Det gør det muligt for start/stop systemet at træde i kraft tidligere eller lade bilen coaste i op til 40 sekunder med motoren slukket mellem 55 og 160 km/t. I teorien skulle det være muligt at spare op til 0,8 liter benzin per 100 km, oplyser Audi, men det bliver nok lidt af en udfordring, hvis du bruger løs af kræfterne, der er massive.