Første billeder: Faceliftet Audi Q5 får ekstremt avancerede baglygter

Audi introducerer en mere fleksibel form for at købe ekstraudstyr og tjenester. Ejeren kan når som helst bestille funktioner som MMI Navigation plus og Audi smartphone interface via myAudi-appen eller myAudi-onlineportalen. Funktionerne aktiveres trådløst via en mobildatapakke, og kunderne kan vælge mellem tre anvendelsesperioder: 1 måned, 1 år eller ubegrænset.