Diskret facelift til Audi's særling: Billig kan man i hvert fald ikke kalde den

Hvad er nyt i Q2?

Faceliftet er beskedent med nye LED-forlygter som standard for og LED-lygter bag, og en opdateret kølergrill. Her er fem nye farver og opdateret software i kabinen, så wifi nu blandt andet er standard.

I direkte sammenligning med den originale model kan man godt se forskel, og det er tydeligt, at den faceliftede Q2 minder mere om sine større søskende som Q3 og Q7. Især set lige forfra tror man let, at det er en stor Audi, selv om det bare er en bette fis.

Hvilke motorer er der i Q2?

3-cylindret, 1,0 TFSI benzin med 110 hk og op til 17,2 km/l

4-cylindret, 1,5-liters turbobenziner med 150 hk og op til 16,4 km/l

4-cylindret, 2,0-liters turbodiesel med 116 hk og op til 20,8 km/l

4-cylindret, 2,0-liters turbodiesel med 150 hk og op til 20,8 km/l

Her er valg mellem benzin og diesel og manuel eller automatisk gear i form af en 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse med mulighed for manuelle ratbetjente eller automatiske skift (S-tronic).

Gearkassen fungerer godt og harmonisk, og hører til i en Audi, men insisterer du, fås også en variant med manuel gearkasse fra 289.989 kr. med en 3-cylindret 1,0-liters turbobenziner med 110 hk og op til 17,2 km/l.

Den gik 15,7 km/l i vores test

Testbilen med 1,5-liters turbobenziner og 150 hk er angivet til et snit i WLTP-normen på 16, 4 km/l og kørte 15,7 km/l i snit i vores test over 647 km.

Der fås diesel med 116 eller 150 hk; begge med S-tronic gear og op til 20,8 km/l. Markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen finder det svært at forudsige værditabet på disse.

For benzinvarianterne er det Bilbasens vurdering, at der vil være efterspørgsel og et brugtmarked for dem i hvert fald frem til 2030, og at man derfor sagtens kan købe benzin uden at risikere et uventet værditab.