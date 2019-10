F1-verdensmesters Audi RS6 Avant til salg

Er til salg for 125.000 euro

Bilen har kørt 69.000 km siden Kimi Raikkonen købte den tilbage i 2014 – her skulle han ifølge annoncen have betalt 228.000 euro for bilen. Nu er den til salg for omtrendt det halve, nemlig 125.000 euro.

Det lyder af mange penge, men ifølge en hurtig søgning på Nettiauto.com, som svarer til bilbasen.dk i Finland, så er prisen faktisk helt fair i betragtning af, at bilen har været ejet af Kimi Raikkonen.

Som du måske har spottet, så er den udstyret med et sæt kæmpestore 22” fælge fra Vossen. Dertil hører et sæt vinderhjul på 20”, som selvfølgelig er monteret med pigdæk.

Se bilen til salg her