Bil Magasinet kører Audi e-tron GT: "Se på den. Den ser fantastisk ud"

Hvad er det for en bil?

Vi har fat i en 4-personers GT, altså en Gran Turismo med bagagerum bagtil (der er også et lille ekstra bagagerum forrest) og plads nok til, at fire personer kan rejse over længere afstande (med en pause til at lade, men det kommer vi til).

Der fås én drivline: Den er eldrevet og har et batteri på 95 kWh.

Audi e-tron GT deler platform og drivline med Porsche Taycan, og den øverste del af bilen – fra skuldrene og op – genkendes fra Porsche Taycan og er i princippet identisk hos e-tron GT og Taycan.

Udvikling og test er foregået i Audi-regi. Hofterne og de avancerede LED-lys i begge ender er Audi-teknik, og den normalt enorme Audi-kølergrill er minimal og erstattet af aktiv aerodynamik, som tillader at lukke køleluft ind til bremser og batteri efter behov.