Velkommen til fremtiden: Audi præsenterer elegant GT'er på el

100 km på fem minutter

Audi e-tron GT kan oplade med op til 270 kW DC på hurtigladere, hvilket under idéelle forhold føjer 100 km til rækkevidden hvert femte minut. Batteriets nettokapacitet er på 85 kWh, og det tillader en WLTP-afmålt køretur på op til 479 km (På RS-varianten falder værdien til 465 km). Opladningstiden fra 5%-80% er på kun 22,5 min., og det betyder, ligesom med Porsche Taycan, at langture ikke længere er et stort problem.

Det gælder naturligvis kun, hvis batteriet er under optimale omstændigheder. I et land som Danmark er det derfor vigtigt, at elbiler har effektiv mulighed for selv at regulere de forskellige komponenters temperatur. E-tron GT har fire forskellige kølekredsløb, der alle sammen kan sammenkobles for at hjælpe med at køle eller opvarme bilens forskellige dele. Det vil både komme opladningstider og rækkevidde til gode i de kolde vintermåneder.