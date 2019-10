Drop tankerne om en elbil! I virkeligheden drømmer du om den nye Audi RS4

quattro-firehjulstræk

Gearkassen er et automatgear udstyret med otte trin. Det er koblet til et quattro-firehjulstræk, som i udgangspunktet sender 60 pct. af kræfterne til bagakslen, mens de resterende 40 pct. ryger til forhjulene. Hvis hjulene begynder at miste greb kan denne fordeling dog laves om, så der altid er det bedste greb i asfalten. Audi RS4 er ikke en bil til sidelæns kørsel. Til gengæld får den dig lynhurtigt og sikkert op ad et bjergpas ligegyldigt om det er høj sol eller sne.

Kabinen er præcis som på en standard Audi A4 dog tilført en stribe af sportslige detaljer inklusive Alcantara på rat og gearknop samt nogle lækre sportssæder.

Bagagerummet er også ens, hvilket betyder 495 liter med bagsæderyglænet klappet op. Lægger du bagsædet ned og pakker helt til loftet kan den rumme 1.495 liter.