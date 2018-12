Den første Audi e-tron accelererer som død og helvede

Efter lidt ræs på highwayen tager jeg lidt af farten for at fornemme bilen ved en mere civiliseret hastighed og for at føle, hvordan bilen klarer de ujævne amerikanske veje. Det giver mig også mulighed for at studere indretningen af kabinen lidt mere, og i begge tilfælde skal jeg huske, at der trods alt er tale om en prototype.

Især vægten på de to ton vil Audi gøre noget ved, før bilen sættes i produktion om små tre år. Kampvægten skal lande på 1.600 kg, lover Thomas Kräuter. Altså rundt regnet det samme som den nuværende R8, der er E-trons udgangspunkt.

I forhold til R8 er akselafstanden gjort 50 mm kortere, taget er sænket med 20 mm, og luftmodstandskoefficienten er nede på 0,25, hvilket skyldes, at hele fronten mere eller mindre er helt lukket. Det store spørgsmål, Audi står over for nu, er, om man skal bygge bilen, sådan som den ser ud nu, eller om man skal nedjustere designet en smule. Personligt håber jeg, at så meget som muligt fra denne bil får lov til at se dagens lys.