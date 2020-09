Vi drømmer om en retro Audi Coupé fra 1996, men tør du købe én?

Kassettebåndet spiller endnu i Audi Coupé

Alt er originalt og fungerer fejlfrit fra den lidt klodsede fart­pilot over 2-zone klimaanlægget til 90’er-­lydanlægget med kassettebånd og en simpel equalizer. Byggekvaliteten viser sig her at være formidabel, og udstyr omfatter også startspærre, hvilket gør det meget nemmere at bruge bilen, fordi du ikke behøver være så bange for, at en idiot skal stjæle den. Motoren rumler fornøjet derudad, og gearstangen skal betjenes en gang imellem, men det er ikke noget, man lægger mærke til. Sådan er det også med køreoplevelsen.

Audi Coupé 2,8 E er for dig, der er til klassiske 90’er-Audi’er og absolut ikke har travlt med noget som helst. Du får en cruiser med galvaniseret ­karrosseri, dejlig motorlyd og solid mekanik fra 75.000 kr. for en original bil. Vil du have en S2 Coupé, må du regne med mindst det firedobbelte.