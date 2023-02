Hvor en SUV eller crossover har brug for stenhårde fjedre og støddæmpere for ikke at blævre afsted, så har en traditionel stationcar ikke det høje tyngdepunkt, og derfor kan man nemmere finde et kompromis, hvor bilen både har komfortable og sikre køreegenskaber.

Sådan er det med A4 Avant. Indvendigt støtter sæderne godt, og instrumentbord-

et er simpelt og elegant, selv om man savner det digitale klimaanlæg.

Det skal du vide om brugt Audi A4

Vi har taget en snak med indehaver af Audispecialisten i Stenløse, Jakob Rask Hansen. Han har drevet værkstedet med speciale i Audi siden 2005, så han er den rette mand til at hjælpe med at afdække, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil have en brugt A4.

Ifølge ham er den mest almindelige fejl på en Audi A4 slidte øverste bærearme i forhjulsophænget, og de er typisk slidt op inden 100.000 km.

Du skal ikke regne med, at du umiddelbart kan mærke eller se problemet selv, men en synsmand vil se det og dumpe bilen til syn. Samtidig er det en relativt bekostelig affære. Hos Audispecialisten skal du regne med 7-8.000 kr. i stumper og arbejdsløn.