KAOS på brugtmarkedet: For kort tid siden var den umulig at få fat på - nu falder den i pris!

Bilbasen: Prisboble er ved at briste

Skal man betale overpris for den?

“Ja. Indtil nu. Vi kan se, at priserne på de dyrere elbiler er på vej ned, og det er også tilfældet med Q4 e-tron. Ville du have en af de eftertragtede udgaver med det store batteri og højt udstyrsniveau for tre måneder siden, så var prisen på brugtbilmarkedet op i mod 70.000 kr. højere end den reelle nypris. Men det har Q4 e-tron ikke været alene om. Det så vi også på Skoda Enyaq, Kia EV6, Hyundai Ionic 5 og VW ID.5. Den gode nyhed for bilkøberne er, at prisboblen på brugtbilmarkedet for nyere elbiler er ved at briste.”

Er markedet mættet for elbiler?

“Nej, men det er udfordret. Der har været en massiv efterspørgsel gennem hele 2022 frem til starten af september, og så har forbrugerne trukket sig lidt tilbage. Det opfatter jeg som naturligt i forhold til såvel prisniveauer for de mest eftertragtede elbiler, som har været unaturligt høje, men også de udsigter som er for vores økonomi på kort og mellemlang sigt. Når økonomien har stabiliseret sig, vil der fortsat være en massiv efterspørgsel efter brugte, nyere elbiler, men til mere rimelige priser. Det er faktisk gode nyheder for elbilkøberne.”