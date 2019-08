Ny billigere version af Audi E-tron

Omkring årsskiftet lancerer Audi den anden version af sin elbil e-tron. Audi e-tron 50 quattro bliver navnet på bilen, hvor den kryptiske tal-betegnelse "50" dækker over en motor, der er svagere og en batteri-pakke, der er mindre end den kendte model.

Den første e-tron havde effekt-betegnelsen "55", hvilket dækker over en samlet el-motor effekt på 408 hk og 664 Nm, og en batteripakke, der giver en rækkevidde på 400 km ifølge WLTP-normen.

Den nye e-tron 50 har en motor på 313 hk 540 Nm og en WLTP-rækkevidde på 300 km. Den danske importør har ikke en dansk pris endnu, men i Tyskland er den prissat til 70.000 euro.

Her koster en e-tron 55 81.000 euro. Den koster 799.000 kr. i Danmark, hvilket antyder, at den nye, svagere e-tron lander lige omkring 700.000 kr. og dermed direkte over for Mercedes nye, lidt mindre EQC.

Audi e-tron 50 quattro introduceres omkring årsskiftet.