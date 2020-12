Audi vender tilbage til Le Mans og vil vinde Dakar-rally

Fra 2022 skal Dakar Rally erstatte Audi's fabriksengagement i Formel E, og mærket vil samtidig have comeback i Le Mans og langdistanceracing.

"I dag er elektrisk mobilitet hos de fire ringe ikke længere en drøm for fremtiden, men nutiden," siger bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem for teknisk udvikling og produktlinjer hos Audi AG, Markus Duesmann, i en pressemeddelelse.

Fra 2025 forventes omkring 40 procent af mærkets salg at bestå af eldrevne biler og plug-in-hybrider.

Dakar Rally skal bruges til at udvikle ny teknik

"Derfor tager vi det næste skridt i elektrificeret motorsport ved at konkurrere under de mest ekstreme forhold. De mange tekniske friheder, der tilbydes af Dakar Rally, er et perfekt testlaboratorium for os i denne henseende." lyder det.

Drivlinekoncepter i Dakar Rally bliver udsat for de mest ekstreme forhold. Køretøjet vil blive drevet af en kraftig elektrisk drivlinje, og energien kommer fra et batteri, som kan oplades efter behov under kørslen via en energiomformer i form af en benzindrevet TFSI-turbomotor.

Målet er at forbedre ydeevnen for den elektriske drivline og batteriet i de kommende år i både racer- og gadebiler.