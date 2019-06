Audi lancerer bomstærk SQ8

Audi SQ8 har en 4-liters TDI-motor med elektrisk drevet kompressor

Biturbo-V8’eren i Audi SQ8 TDI er den stærkeste dieselmotor på det europæiske marked. 4-liters TDI-motoren yder 435 hk og leverer et drejningsmoment på 900 Nm mellem 1.250 og 3.250 omdr./min. De mange kræfter bliver leveret via en 8-trins automatgearkasse, der er koblet sammen med det permanente firehjulstræk. SQ8 TDI når derfor de 100 km/t på 4,8 sek., så det bliver ikke noget problem at følge med de fleste hurtige sportsvogne.

En elektrisk drevet kompressor supplerer de to turboladere ved igangsætning og acceleration med lavt omdrejningstal, på den måde lover Audi, at motoren kommer til at virke endnu mere responsiv. Den elektrisk drevne kompressor får sin ydelse fra et 48-volts-ledningsnet, der danner fundamentet i mild hybrid-systemet (MHEV), hvis remstartergenerator kan opsamle energi ved deceleration og lagre strøm i litium-ion-batteriet.