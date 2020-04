DRØMME-SUV! Nu kommer Audi Q7 med brede skærme og 970 Nm!?!

Audi SQ7 bliver boosted til 510 hk og 970 Nm!

Når ABT har haft fingrene i en SQ7, og du ser den i bakspejlet, går det hurtigt op for dig, at det ikke er nogen standard model. Med performance-opgraderingen er det som om, Audi’en har været en tur i træningscenteret for at løfte vægte. Tyskeren får en ny motorstyring, der sprøjter steroider ind i de i forvejen store overarme på 435 hk og 900 Nm, så de vokser til 510 hk og 970 Nm.