Audi SQ7: Ren dieselpower med V8’er og elektrisk kompressor

Audi fortsætte sin offensive dieselstrategi og lancerer nu en opdateret udgave af Audi SQ7, som fortsat er udstyret med en V8 dieselmotor og to turboer.

Et 48-volts batteri forsyner en elektrisk drevet kompressor, der supplerer de to turboladere når det er behov for det. Derved har Audi elemineret stort set al turbotøven. Det enorme drejningsmoment vil derfor altid være klart – både ved acceleration fra et lavt omdrejnings­tal og ikke mindst ved igangsætning.

Den elektronisk drevne kompressor benytter en kompakt elmotor, der accelerer kompressorhjulet op på ca. 70.000 omdr./min på 250 millisekunder.