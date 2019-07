Audi sponserer esports-turnering ved Dana Cup i Hjørring

Audi indgik tidligere på året et nyt samarbejde med RFRSH Entertainment, der både står bag Astralis og League of Legends-holdet Origen.

Audi Danmark involverede sig i esport allerede tilbage i 2017 og var på det tidspunkt et af de første brands uden for esporten, der for alvor troede på, at esport var noget, der var kommet for at blive, og som forbrugerne havde taget til sig.

Audi støttede dengang op om det nu verdensberømte hold Astralis, der i den grad har sat sit præg på sporten som kongerne af Counter Strike. Tidligere på året skiftede Audi så til holdet Origen, der har base i København, og spillet League of Legends og udvidede samtidig engagementet ud over Danmarks grænser til at være internationalt.

Audi vil nå yngre målgruppe

"Med Dana eCup ønsker vi at bakke op om talentudviklingen og styrke det stærke fællesskab med fodbold i centrum, som Dana Cup skaber for de mange unge mennesker, der hver år deltager i turneringen. Gennem vores engagement i esport har vi mulighed for det og vi kan samtidig etablere en naturlig dialog med en yngre målgruppe og deres forældre for at give dem mulighed for at lære os bedre at kende. Først og fremmest ønsker vi dog at være en aktiv del af denne innovative og digitale verden," fortæller Morten Friis-Olsen, der er marketingchef og ansvarlig for Audis engagement i esport hos Audi i Danmark.

Dana Cup åbner den 22. juli 2019, og Dana eCup afvikles fra mandag til og med fredag i Dana Cup-ugen. Hver af de fem dage vil der – sideløbende med den ”rigtige” fodboldturnering – blive dystet på esports-arenaen i Dana Cups Eventområde.

Læs mere om Dana Cup