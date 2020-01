Audi sætter ny salgsrekord i Danmark

Planen er at have introduceret 20 rent elektriske modeller i 2025 samt 10 plugin-hybridmodeller. Samlet set er målsætningen i 2025, at ca. 40 pct. af Audis globale salg udgøres af elektrificerede biler, samt at alle Audis fabrikker vil være certificeret CO2-neutrale.

Audi og resten af Volkswagen Gruppen har forpligtet sig til Paris-klimaaftalen om fuld CO2-neutralitet i 2050.

Satser på Formula E

Audi forlod VM i sportsvogne og Le Mans i 2014 for at satse på de eldrevne racerbiler i Formula E. I 2018/2019 sæsonen tog den elektriske Audi e-tron FE05 racerbil 5 sejre ud af 13 og blev dermed den mest succesrige Formel E racerbil i sæsonen.