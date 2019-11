Ny Audi S8 er udstyret med elmotor plus en potent V8’er

Målet med Audi S8 er at yde både luksus og køredynamik. Firehjulsstyring, firehjulstræk og sportsdifferentiale skal bidrage til at give en underholdende luksuslimousine.

V8-benzinmotoren er med mildhybridteknologi. Den yder 571 hk og et drejningsmoment på 800 Nm, mens topfarten er elektronisk begrænset til 250 km/t.

Mildhybridsystemet (MHEV) er Audi’s velkendte 48-volts system med remstartergenerator og et ekstra litium-ion-batteri der giver mulighed for at rulle med standset motor, for en hurtig genstart af motoren og for et udvidet stop-start-område.

Audi S8 har automatisk cylinderfrakobling, så den kan køre på fire cylindre, når der ikke er behov for mere. Her er også et antistøj-system, som vi normalt kender det fra høretelefoner. Det arbejder via i bilens eget højttalersystem og eliminerer forstyrrende støj i kabinen.