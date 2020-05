På jagt efter en sjælden Audi? Der blev kun produceret 97 styk af S6 Plus!?!

0-100 km/t på 5,6 sekunder

Det betyder en 32 ventilers maskine, der er god for 326 hestekræfter og 400 Nm. Hvilket skyder bilen fra 0-100 km/t på 5,6 sekunder (5.7 sekunder i Avant’en) – imponerende selv i sidste halvdel af halvfemserende.

Historien om lige denne S6 Plus går for at være lidt af en bytte-bytte købmandsaftale i sin tid. For til gengæld for reklameplads fik den spanske avis El Mundo en af de blot 97 S6-sedaner.