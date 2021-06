Audi S3 er "GTI" for folk med fine fornemmelser

"GTI" for en gentleman

Audi S3 har et solidt fodfæste takket være et effektivt firehjulstræk og en tilgivende natur, hvor den bestemt føles hurtig men aldrig rå og skarp. Kabinens mange lækre materialer og digitale løsninger går fint i spænd med en "GTI", der henvender sig mere til en gentleman end til en gaderacer.Hvis du er interesseret i at læse mere om Audi S3 og andre spændende biler, kan du med fordel og rabat tegne et abonnement på Bil Magasinet Audi S3 har priser, der starter ved 641.990 kr. for hatchbacken, mens der skal lægges yderligere 10.000 kr. på bordet, hvis du skal køre fra forhandleren i sedanudgaven... men husk, Audi kalder sedan for Limousine.