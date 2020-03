Video: Se den nye 600-hestes Audi RS6 ramme topfart på Autobahn!

Audi på Autobahn

AutoTopNL på YouTube har fået fingrene i en ny RS 6. De ville gerne se, hvor nemt den kunne ramme 305 km/t. Så de tog en tur i tyskeren i dens hjemland – nærmere bestemt et af de områder på Autobahn, hvor der ikke er nogen fartgrænser. Her får vi at se, hvad Audi’en kan, når føreren sætter den i øverste gear og hamrer pedalen i bund.

Når først tyskerens 4.0-liters V8 biturbo med 600 hk folder sig ud, ser det næsten ud som om, bilerne til højre holder stille.