Her er 2 opfriskede modeller fra Audi's RS-afdeling med 450 hk

Topfart kan hæves til 280 km/t i Audi RS5

Motoren er en 2,9-liters V6 med biturbo, og selv om RS5-modellen har fået et facelift, har ingeniørerne ikke ment, at der var grund til at pille ved musklerne. Den yder derfor stadig 450 hk, hvilket burde være mere end rigeligt. Hvadenten du vælger RS5 som Coupé eller Sportback, vil den gå fra nul til 100 km/t på kun 3,9 sekunder, og videre til en topfart, som er elektronisk begrænset til 250 km/t. Du kan dog få begrænseren hævet til 280 km/t, hvis du betaler lidt ekstra for at købe "RS Dynamic"-pakken, der også giver dig et aktivt styretøj, Dynamic Ride Control på undervognen, et differentiale bagest og Matrix LED-forlygter med laserlys.