Audi RS4 Avant: En hyldest til hverdagen

Audi RS4: Fra V8 til V6

I forhold til forgængeren er der blevet kappet to cylindre af motoren, som nu er en V6’er hentet fra den seneste generation af Porsche Cayenne. Maskinen er monteret med to turbo, hvilket skaber en effekt på 450 hk. Kendere vil vide, at det er samme antal hk, som den gamle model havde, men der er stor forskel.

Momentet er hævet fra 430 Nm ved 4.000 o/min i den gamle til 600 Nm fra 1.700 o/min i den nye. Det giver et markant større træk, som er til stede længere nede i omdrejningsfeltet. Den positive effekt er, at du får en bil, som er nemmere at bruge til hverdagskørsel, fordi du ikke behøver at køre den op i omdrejninger, før den leverer varen.

RS4 i "Comfort-mode"

Efter at have leget lidt videre med bilens indbyggede launch control, forlader jeg hovedstaden og sætter kursen mod vest. På instrumentbordet kan du justere bilens elektronik i fire forskellige indstillinger. Til et afslappende stræk på motorvejen vælger jeg “Comfort”. Støddæmperne bløder op, og automatgearkassen stryger op i ottende trin, så snart den kan komme til det.

Vi pludrer afsted med 2.000 o/min med fuld oppakning og bilen fyldt. Officielt er den opgivet til at gå 11,4 km/l, hvilket snildt kan opnås i virkeligheden. Problemet er bare, at så snart, der er en sportsvogn, som overhaler dig, får du lyst til at trykke til den. Der findes ikke noget bedre end at tage en luns af en Porsche-ejers ego, mens du sidder bag rattet af din stationcar.