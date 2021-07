Audi's nye RS3 beholder de fem cylindre - og får drift-mode

Drift-mode med ny 'RS Torque Splitter'

Hvis du er typen, der vil køre så sidelæns som muligt, så har det nok typisk ikke været Audi RS3, du drømte om. Et Haldex-system betød, at bilens firehjulstræk ikke ligefrem prioriterede overstyring, og at det desuden ikke kunne aktivt styre, hvilken af de to baghjul, kræfterne havnede ved.

Det skal et nyt, såkaldt RS Torque Splitter differentiale gøre om på. Systemet består af en kobling ved hver bagaksel og betyder, at RS3 kan prioritere, hvilket af baghjulene der skal modtage mest motorkræft. Til det har Audi også udviklet to nye kørestilsindstillinger ved navn 'RS Torque Rear' og 'RS Performance'. Den førstenævnte prioriterer overstyringer, og kan ses som et modstykke til Ford Focus RS' Drift Mode. Det andet prioriterer omgangstider ved at bruge Torque Splitter til at minimere både over- og understyring.