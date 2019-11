Audi er klar med monster-SUV'en RS Q8

Største standardhjul - nogensinde

RS Q8 leveres standard med 22” hjul - hvilket er den største hjulstørrelse, der nogensinde er levereret som standard på en Audi. Er de ikke store nok, kan man som ekstraudstyr gå op i 23".

For at sikre optimal bremseevne leveres RS Q8 med et sæt 420 mm stålbremser. Er det ikke nok, kan man som ekstraudstyr få 440 mm keramiske bremser, som vi kender fra Lamborghini Urus.

Kabinen har selvfølgelig også fået en tur, hvilket betyder, at der er en udpræget brug at kulfiber og alcantara for at understøtte den sportslige fornemmelse.

RS Q8 er som mange andre Audi’er udstyret med et mildhybridsystem (MHEV) baseret på et 48-volt primært ledningsnet, der med sin remstartergenerator kan genvinde op til 12 kW strøm til lithium-ion-batteriet. Som et resultat kan den rulle i op til 40 sekunder med motoren slukket ved hastigheder mellem 55 og 160 km/t. Under delvis belastning og ved lave hastigheder har Audi RS Q8 desuden automatisk cylinderfrakobling.

Dansk pris på Audi RS Q8

Der er endnu ikke danske priser på Audi RS Q8, men de tyske er offentliggjort. Her lyder startprisen på 127.000 euro (948.000 kr.).

Et kvalificeret prisgæt vil være omkring 2.400.000 kr. - hvis det holder stik, så bliver den væsentlig billigere end en f.eks. Porsche Cayenne Coupé Turbo, der “kun” yder 550 hk og koster 2.790.000 kr. Skulle du være i tvivl, så benytter Audi RS Q8 og Porsche Cayenne Turbo samme motor.