Hurra for 5 CYLINDRE! Vi tester den nye Audi RS Q3 med 400 hk på en frossen sø i -22 grader

Dobbelt op på udstødningsrør

Sportsafdelingen Audi Sport GmbH har givet Q3'eren eksakt samme steroidekur som Q3 Sportback. Det vil sige et mere muskelsvulmende design via én cm bredere skærme i hver side og mere aggressivt udseende kofangere.Den forreste er udstyret med glubske luftindtag og en blanksort, bikube-formet kølergrill. Bagtil er der installeret et diffuser-panel, hvorfra to ovale udstødningsrør spiller en dyb bas fra motoren. Den forrige generation RS Q3 nøjedes med et enkelt udstødningsrør i venstre side.