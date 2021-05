Audi Sport åbner forhandler i Aarhus

Audi har solgt de særlige biler fra Audi Sport i deres store butik i Gladsaxe nord for København siden 2015 og udvider nu med yderligere to forhandlere.

Det er en stigende efterspørgsel i markedet efter de kraftfulde RS-modeller, der nu også bringer dem til Audi Aarhus og Audi Hørsholm.

”Det er en efterspørgsel, som vi hos Audi i Danmark kun forventer vil stige med lanceringen af Audis første fuldt elektriske RS-model, Audi RS e-tron GT", fortæller Morten Troest, salgschef hos Audi Danmark.

På nuværende tidspunkt er der indregistreret 615 Audi R- og RS-modeller i Danmark.

Salg og service af RS-bilerne

I showroomene hos de tre Audi Sport-forhandlere kan man finde nye og brugte RS-modeller og rådgivere, der er uddannet i RS-porteføljen.

På værkstederne er man klar med specialuddannede teknikere og specialværktøj til at servicere bilerne. En RS-model er noget særligt og kræver særlig pleje på et originalt værksted, der er uddannet til at tage sig kærligt af den, skriver Audi.