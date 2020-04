Hvilken generation af superbilen Audi R8 lyder bedst? Lyt med hér!

Familiefest for Audi R8

Den første Audi R8 kom til verden i 2006 for at fejre mærkets deltagelse i motorsport. For første gang nogensinde så vi en centermotoriseret Audi, og det var noget af en bil. Et stilet look, og en V8-motor monteret i midten med 420 hk. Senere fik den så også en V10-bror.

Spoler vi tiden frem til i dag, er der sket overraskende lidt med R8-modellen, som stadig holder fast i sin grundform og design, selv om V8-modellen ikke længere findes.

Vi har samlet alle tre generation til en artikel i næste nummer af Bil Magasinet, hvor vi går mere i dybden med dem. Husk at starte dit abonnement i dag, så du ikke går glip af artiklen! Og hvis du har brug for en forsmag, så husk lige at tjekke videoen herunder...