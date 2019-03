Audi fejrer V10-motorens 10-års fødselsdag på bedste manér

Er man bare en smule interesseret i bilen, vil man nemt kunne kende den karateristiske lyd fra V10-motoren. Den er omdrejningsvillig og snurrer op til 8.700 omdrejninger og har tørsumpsmøringen, der giver mulighed for en lav placering – teknologien stammer fra motorsporten.

Cylinderrækkerne i V10-motoren står over for hinanden i 90-graders vinkler. Krumtapakslen er konstrueret som common-pin-aksel og skifter tændingsafstandene mellem 54 og 90 grader. For nørder er tændingsrækkefølgen på 1 – 6 – 5 – 10 – 2 – 7 – 3 – 8 – 4 – 9 , hvilket giver den helt særlige lyd. Ved det maksimale omdrejningstal på 8.700 omdr./min. tilbagelægger stemplerne gennemsnitligt 26,9 m pr. sekund – et tal, der ligger over det nuværende niveau i Formel 1. Ved dette omdrejningstal opnår stemplet en acceleration ved vendepunkterne, som svarer til en belastning på ca. 2 ton.