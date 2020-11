Konceptet vi glemte: Audi R8 som V12-diesel!

1.000 Nm!?!

Var R8 TDI blevet til andet og mere end bare en tanke fra Audi, kan vi livligt forestille os den kamp, det ville have været at få de 1.000 Nm til ikke at flå gearkassen til atomer.

Selve bilen? Ja, det blev desværre aldrig til mere end et par konceptbiler. Året efter besluttede Audi-toppen sig nemlig for at lægge projektet i graven.

Motoren fik dog faktisk lov til at komme ud på virkelighedens veje. Bare ikke i en superbil. Den fik i stedet et liv mellem 2008 og 2012 i den første generation af SUV’en Q7.