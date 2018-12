Audi R8 skruer bissen på

Er dét det eneste som er nyt på Audi R8?

Nej, der et par andre småting. De vigtigste er et nyt og hurtigere styretøj, der som standard har en fast udveksling. Som ekstraudstyr kan bestilles et "dynamisk" styretøj, hvor udvekslingen afhænger af farten.

Folk, der er besatte af bilens vægt, har nu også mulighed for at bestille en krængningsstabilisator i kulfiberforstærket kunststof i stedet for metal. Det sparer to kg, så måske man er bedre tjent med at gå på slankekur...





Hvordan kører den nye Audi R8?

Det kan du læse meget mere om i Bil Magasinet i det nye år. Men du kan få en forsmag her. Vi har kørt topmodellen med 620 hk. Den skal bruge 3,1 sek. på at nå 100 km/t, hvilket er 0,1 sek. hurtigere end før faceliftet. Umiddelbart er det umuligt at mærke de ekstra kræfter. Heldigvis var bilen ikke just sløv før faceliftet. Selv på våd asfalt, sørger quattro-firehjulstrækket som før, at man kommer rask afsted alligevel.Det nye styretøj (i begge versioner) skærper bilens sans for at skifte retning kvikt og trods den mere aggressive attitude udvendigt, er R8'eren stadig den godmodige superbil, der er nem og sjov at køre stærkt i og til en vis grad er meget tilgivende, hvis du slipper speederen eller hamrer den i bund på de forkerte tidspunkter. Resten af detaljerne om den nye Audi R8 får du i det trykte magasin.

Du kan få mange flere gode historier i Bil Magasinet, som udkommer hver måned. Få de første 6 numre af Bil Magasinet direkte ind gennem brevsprækken. Prisen er kun 199 kr. Du sparer 220 kr. Læs mere om det gode tilbud lige her.