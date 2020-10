Er du fristet af at købe en brugt Audi R8? Læs med hér!

Lyden nord for 8.000 o/min er lækker

Styretøjet er let. Jeg sidder fantastisk og kan let overskue den korte front. Omdrejningstællerens røde felt starter først et godt stykke nord for 8.000 o/min, og med et fast greb lancerer jeg en nedgearing. Gearstangen er kold og udført i det smukkeste aluminium – præcis som resten af bilen. Hvis ikke lyden fra gearstangen, når den ryger i andet, giver dig gåsehud, så sker det, når V8-motoren vågner bag dig.

Selv om Audi R8 i dag er udstyret med en V10-motor, var den oprindelige i stedet udstyret med en mindre V8 hentet fra datidens RS4. Motoren er en perle, men mere-vil-have-mere-mentaliteten har gjort, at nogle folk overser den lidt. V8’eren lyder eminent, når den får pisk, og selv om R8 er udstyret med firehjulstræk føles den let på tå. Den bevæger sig elegant fra sving til sving, og på de lige stræk kan motoren få lov til at kysse det røde felt igen og igen.