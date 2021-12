Lev med det: Den næste Audi R8 bliver elektrisk

Den næste R8 bliver helt sikkert elektrisk

"Hvis vi skal bygge en ny form for superbil, så skal den være elektrisk." Sådan lød det ifølge Top Gear fra bossen af Audi's RS-afdeling, Sebastian Grams. "Audi RS følger den helt-elektriske strategi fra hovedmærket."

Men Audi har ikke lyst til at slutte sig til den voksende mængde af el-superbiler, der lover lang over 1,000 hestekræfter. I stedet skal fokus ligge på at holde vægten nede, og få det maksimale ud af relativt få hestekræfter.

"Hvis du bygger en bil, der ikke vejer så meget, så har du ikke brug for 2.000 hk for at have det sjovt på vejen. Der vil altid følge en fysisk begrænsning med høj vægt, selv på en bane. For eksempel, så ville det ikke gøre stor forskel på en racerbane, om du havde 2.000 hk eller 2.500 hk," siger Grams.