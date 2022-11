Skifter navn og kører op til 600 km: Audi's største elbil skal stå skarpt i 2023

Meningen med at omdøbe e-tron til Q8 e-tron er at sende et signal om, at det er flagskibet inden for de elektriske SUV’er og crossovere. Q8 e-tron er samtidig den første model med en ny todimensionel udformning af de fire ringe. En anden ny detalje er modelbetegnelsen med Audi navnet på B-stolpen.

De ydre dimensioner med længde/bredde/højde på 492/194/162 cm er uændrede, men de sportslige SQ8 e-tron og SQ8 Sportback e-tron er 2 mm lavere og 39 mm bredere. Bagagerummene er også uændrede ilgesom de 62 liter i det forreste bagagerum, den såkaldte frunk.

Tre drivlinjevarianter i Q8 e-tron

Audi Q8 50 e-tron

Basisvarianten har to motorer med en samlet effekt på 340 hk i boost-funktionen og et drejningsmoment på 664 Nm. Rækkevidden er 491 km (SUV) og op til 505 km (Sportback).

Audi Q8 55 e-tron

Her yder de to elmotorer 408 hk i boost-funktionen og et drejningsmoment på 664 Nm. Rækkevidden er op til 582 km (SUV) og 600 km for Sportback. Tophastigheden er ligesom for Q8 50 e-tron elektronisk begrænset til 200 km/t.

Audi SQ8 e-tron

Erstatter den hidtidige e-tron S og drives af tre motorer, som leverer en boost-ydelse på 503 hk og et drejningsmoment på 973 Nm. Rækkevidden for S-modellerne ligger på op til 494 km for SUV-modellen og op til 513 km for Sportback-modellen og topfarten er begrænset til 210 km/t.

