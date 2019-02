Test: Audi Q8 er en stilfuld basse

På de snoede landeveje behøver du ikke sætte tempoet ned, bare fordi du kører rundt i en stor basse af en tysker. Styretøjet har en mere direkte udveksling end i Q7, og bilen sidder tættere på asfalten. Det er nogle af de medvirkende faktorer til, at Q8 faktisk er overraskende køreglad. Tro det eller lad vær, men her kommer altså 2,2 ton tung SUV, der gerne vil dreje om hjørner.

Klik elektronikken over i komfort, og al snak om ideallinjer forsvinder fra den tyste kabine, mens du cruiser i kvikt tempo på motorvejen. Her kan du bruge stilheden til at overveje et karriereskift, så du rent faktisk får råd til en Q8. For den koster en smule mammon.

Audi Q8 fra 1,3 mio. kr.

Grundprisen for en Q8 50 TDI er 1,3 mio. kr., og du bliver nødt til at sætte et par krydser, før den er perfekt. Testbilen har for en halv mio. kr. ekstraudstyr. Du kan dog godt leve med mindre. Et 360-graders kamera til 13.882 kr. er uundværligt, når bassen på 498 cm skal parkeres. En assistentpakke kaldet Tour til 32.000 kr. tilfører bl.a. adaptiv fartpilot med køassistent, hvilket er et must.

Audi Q8 koster omkring 140.000 kr. mere end en Q7. Om du skal bruge de ekstra penge handler mest om, hvad du skal bruge din SUV til? Skal den bare have plads til mange børn, så vælg en Q7. Har du i stedet brug for en bil med et fedt design, gode køreegenskaber, lækre gadgets og overdådig plads til fire, er Audi Q8 et bedre valg.

Testen er fra Bil Magasinet #1902 februar 2019, der er i kioskerne nu.