Første test: Audi Q7 er tilbage i storform

Er der pillet ved køreegenskaberne?

Ja, til det bedre. Den er blevet bedre til at manøvrere ved lave hastigheder og mere stabil ved høje hastigheder, hvis man altså bestiller bilen med firehjulstyring, som er blevet optimeret til at give en mindre venderadius.Dertil de nye, elektromekaniske krængningsstabilisatorer, der kendes fra bl.a. Bentley Bentayga og Lamborghini Urus. Teknologien er blevet tilgængelig i Q7 efter modellen har fået et ledningsnet, der arbejder med 48 volt. Systemet bekæmper den store bils lyst til at krænge i sving og stabiliserer karrosseriets bevægelser over ujævnheder, når man kører ligeud. Det fungerer meget overbevisende.Standard har Q7 stålaffjedring, medmindre du bestiller den med syv sæder, hvor luftundervogn kommer som standard.