Er du klar til at få en af de største plugin-hybridbasser på markedet?

Audi Q7 55 TFSI e kan køre 43 km på el

Batteriet i Audi Q7 55 TFSI e har en kapacitet på 17,3 kWh, hvilket giver den en rækkevidde (på papiret i hvert fald) på 43 km. Når du kører i elektrisk mode, kan du nå en hastighed på op til 135 km/t.

